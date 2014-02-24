Майданівців могли убивати професійні кілери-найманці - експерт

З'явилися нові відеодокази, на яких видно, як снайпери розстрілюють неозброєних протестувальників, передає ТСН.

20 лютого тривало протистояння протестувальників із владоохоронцями. Останні зайшли на Майдан після побоїща біля Верховної Ради та дві ночі штурмували барикади. Уже тоді 20 людей були вбито. Але в четвер правоохоронці раптово почали відступати.

Колишній снайпер елітного підрозділу силовиків припускає, що "Беркут" міг зрозуміти - керівництво підставило бійців.

"Можливо, пішло розповсюдження інформації про відповідь Захарченка (колишній міністр внутрішніх справ) на запит депутата Геннадія Москаля. У ньому Захарченко написав, що першопочатково "беркутівцям" ніякого інструктажу ніхто не проводив і вони діяли на свій розсуд. Їх "злили", кинули. Вони все це зрозуміли і це стало причиною відступу", - зазначив колишній снайпер.

Але важливий момент: на відміну від армії, де бійці керуються винятково наказами керівництва, спецпідрозділ діє в межах закону про міліцію, де чітко вказано - не виконувати злочинних наказів. Тобто, "Беркут" підставив себе сам.

Проте, у той день ключову роль грав не "Беркут" з автоматами, а снайпери. Хто стріляв? Звідки? Новий відеодоказ з'явилося тільки вчора. На ньому – "Беркут" відступив. Мітингувальники йдуть в атаку з дерев'яними щитами та палицями. У них немає зброї. Десятки застрелених на Інститутській були беззбройними.

В інтернеті також з'явився запис переговорів снайперів. Найпевніше - спецпідрозділу СБУ "Альфа". Із перемов зрозуміло - тоді був іще хтось, хто стріляв по людях. Ще один висновок - записані снайпери мають команду стріляли тільки в людей зі зброєю.

"Вони не розуміли, хто "валить" по людях. Вони побачили їхнього коректувальника. Він сидів на готелі "Україна" і давав вказівки", - говорить екс-снайпер.

Він припускає, що це були найманці.

"На тих дистанціях, на яких працювали ці стрілки, я припускаю, що це були найманці. Із числа колишніх спортсменів. Можливо, хобі співпало з політичними поглядами. Їх було легко завербувати, щоб вони попрацювали в такому скотячому занятті з відстрілу людей", - припускає колишній снайпер.

Тобто, це могли бути або найманці, або інший спецпідрозділ. Заяви про те, що стріляли майданівці - безглузді. Відстріл розпочався із консерваторії, Жовтневого палацу та готелю "Україна".

Ця територія два дні була підконтрольна міліції і потрапити туди ніхто не міг.

Але найбільше снайперських куль прилетіло з боку Кабміну.

На одному з відео - снайпери біля Жовтневого палацу. "Беркут" з автоматами. Серед них упізнали полковника Сергія Асавелюка. Він - колишній "альфівець", фахівець із силових акцій. У той день брав участь у відстрілі людей від Кримського загону спецпризначення "Тінь" внутрішніх військ.

Раніше його бачили в Маріїнському парку з "титушками". Саме загін "Тінь" відступав разом із "Беркутом" до клубу Кабінету Міністрів. Тобто, не виняток, що саме снайпери цього спецпідрозділу вбивали людей.

Зараз уже нове керівництво МВС об'єднало всі справи - у масове вбивство людей. Є деякі напрацювання щодо снайперів і відео також буде доказом. А експертиза гільз та куль допоможе встановити, який саме спецпідрозділ нищив людей.