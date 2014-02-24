Саакашвілі: побудуйте вільну та успішну Україну. Назавжди

Про це він заявив зі сцени Євромайдану в Києві в неділю.

"Ви написали історію, змінили світ. Ви перевершили всі мої очікування, всі мої мрії. Ви дали урок всьому світу. Хочу стати перед вами на коліна. Особливо перед "Небесної сотні", цих героїв які принесли себе в жертву. Вони мученики не лише за волю України - вони борці за свободу всіх нас" - сказав Саакашвілі.

"Серце Європи не в Брюсселі не в Берліні, серце Європи б'ється в Києві. Доля вирішується в Україні", - сказав він.

"На цьому Майдані ви здивували весь світ. Але зараз треба здивувати ще раз. Здивуйте нас ще один раз: побудувати вільну та успішну Україну. Назавжди", - зазначив Саакашвілі.