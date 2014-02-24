Глава Мінфіну США у розмові з Яценюком закликав Україну звернутися до МВФ

Лью закликав українську владу відновити переговори з МВФ як можна швидше, після того, як в країні буде сформовано перехідний уряд. Як зазначає агентство, розмова глави Мінфіну США і Яценюка відбулася в понеділок після того, як Лью прилетів до Вашингтона з австралійського Сіднея, де брав участь у саміті міністрів фінансів країн, що входять у «велику двадцятку», за інформацією Рейтер повідомляє РИА Новости.

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Раніше глава Мінфіну США заявляв, що Україна потерпає від економічної кризи, і владі країни варто попросити про допомогу Міжнародний валютний фонд.

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За даними ЗМІ, Євросоюз і США працюють над короткостроковим пакетом фінансової допомоги Україні, умовою надання якої будуть не тільки економічні, але і політичні реформи. Представник держдепартаменту США Джен Псакі заявила раніше, що прийняття рішення про економічну допомогу Україні можливе лише після формування в країні уряду. 28 січня кабінет був відправлений у відставку, його члени продовжують тимчасово виконувати свої обов'язки.