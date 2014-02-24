Саакашвілі на Майдані висловив свою підтримку українцям

Про це він заявив зі сцени Майдану у Києві в неділю, повідомляє «Українська правда».

За словами Саакашвілі, українці написали історію, змінили світ, дали урок усьому світу. "Серце Європи не в Брюсселі, не в Берліні, серце Європи б’ється у Києві. Доля вирішується в Україні", - сказав він.

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"На цьому Майдані ви здивували весь світ. Але зараз треба здивувати ще раз. Здивуйте нас ще один раз: збудуйте вільну й успішну Україну. Назавжди", – закликав Саакашвілі.