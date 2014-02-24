ЗМІ: Партію регіонів очолить Тігіпко

Про це повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на джерела в партії.

"Кадрові зміни в партії обов'язково будуть, її очолить Сергій Тігіпко. Віктора Януковича і Миколи Азарова з партії виключать", - повідомили виданню відразу два представника ПР.

За даними Комерсанта, найближчим часом Тігіпко ініціює з'їзд для переобрання голови партії Миколи Азарова.

Міняти керівництво фракції, в тому числі її голови Олександра Єфремова, ПР поки не планують.

Читайте також Від Партії Регіонів у президентських виборах може брати участь Тігіпко"Фракція продовжує існувати, ми будемо працювати в опозиції",- оголосив заступник голови фракції ПР Сергій Тігіпко.

Як відомо, за вихідні з фракції Партії регіонів вийшли 78 з 209 народних депутатів.