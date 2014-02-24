Волинські «беркутівці» розповіли, як у них стріляли снайпери

Він також стверджує, що перед тим його рота відмовилася брати на озброєння автомати Калашникова. Це зафіксовано в рапорті командира на ім’я тодішнього міністра Захарченка, повідомляє Радіо Свобода.

Натомість, розповів Бєляєв, «Беркут» зі східних областей 18 лютого озброїли саме автоматами Калашникова. Спецпризначенці підтвердили, що в Києві люди в чорному стріляли по мітингувальниках, а також те, що на Майдан періодично запускали «тітушок», розпізнавальними знаками яких були жовті стрічки на обох рукавах.

Читайте такожМайданівців могли убивати професійні кілери-найманці - експерт Через помічника неназваного Бєляєвим депутата від Партії регіонів «беркутівці» отримували в пакетах премії. Суми зростали залежно від ускладнення ситуації в столиці. Командир заявив, що хоче віддати свій столичний «заробіток» (близько 20 тисяч гривень) родинам загиблих волинян.

Півсотні волинських «беркутівців» у неділю пізно ввечері впродовж чотирьох годин публічно каялися на Театральному майдані Луцька.

Активістам «Правого сектора» ледь вдалося стримати людей від публічної розправи зі спецпризначенцями. Усі вони написали рапорти на звільнення.

Читайте такожВолинський «Беркут» попросив вибачення на колінах Волинський «Беркут» виїжджав до Києва двічі – 23 листопада і 14 лютого. Їздив не весь особовий склад. Бійці розповіли, що мали при собі лише спецзасоби, дехто – пневматичну зброю та сім гранат «Терен». Волинян «тримали в резерві», бо не довіряли цілком.

Луцький Євромайдан також змусив подати у відставку начальника громадської безпеки Волинського УМВС Василя Поліщука. Причина – дії правоохоронців 19 лютого під час штурму активістами УМВС. Тоді назустріч мітингувальникам з міліції полетіли газові гранати.