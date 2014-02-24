Через тиск із фракції ПР вийшли 74 депутати - Єфремов

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Олександр Єфремов повідомив, відповідаючи на запитання під час брифінгу у Верховній Раді.

“За офіційними даними, у нас написали заяви 74 депутата. При цьому деякі, хто написав заяви, підходили до мене зі сльозами на очах і казали про те, що вони були змушені це зробити, тому що відбувається тиск на їхні родини”, - сказав Єфремов.

Читайте такожЄфремов заявив, що фракція Партії регіонів перейшла в опозицію

Зокрема за його словами, сьогодні вночі невідомі увірвалися до квартири доньки одного із депутатів у Києві. “Розгромили все, що можна було розгромити у квартирі, під одним приводом - хотіли подивитися, як живуть діти депутатів”, - сказав Єфремов.

Як відомо, у складі фракцїі Партії регіонів нараховувалося 205 народних депутатів.