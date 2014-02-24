Через тиск із фракції ПР вийшли 74 депутати - Єфремов
На сьогоднішній день, за офіційними даними, заяви про вихід із фракції Партії регіонів написали 74 депутата.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Олександр Єфремов повідомив, відповідаючи на запитання під час брифінгу у Верховній Раді.
“За офіційними даними, у нас написали заяви 74 депутата. При цьому деякі, хто написав заяви, підходили до мене зі сльозами на очах і казали про те, що вони були змушені це зробити, тому що відбувається тиск на їхні родини”, - сказав Єфремов.
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Зокрема за його словами, сьогодні вночі невідомі увірвалися до квартири доньки одного із депутатів у Києві. “Розгромили все, що можна було розгромити у квартирі, під одним приводом - хотіли подивитися, як живуть діти депутатів”, - сказав Єфремов.
Як відомо, у складі фракцїі Партії регіонів нараховувалося 205 народних депутатів.