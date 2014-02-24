ЦВК: Завтра автоматично стартує президентська виборча кампанія

Виборча кампанія з дострокових президентських виборів в Україні стартує у вівторок, 25 лютого, автоматично і відповідного оголошення на своєму засіданні Центрльна виборча комісія робити не повинна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

"Виборча кампанія починається автоматично, виходячи з постанови Верховної Ради про призначення дострокових виборів Президента України на 25 травня. Тому ЦВК не буде сьогодні на своєму засіданні робити відповідне оголошення" , - повідомили у прес-службі.

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У ЦВК також зазначили, що сьогодні планується брифінг голови ЦВК Михайла Охендовського, присвячений питанням організації та проведення виборів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, ЦВК на своєму сайті оголосить про початок виборчої кампанії та надрукує графік підготовки до виборів Президента. Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив в.о. Президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Він дав протокольне доручення бюджетному комітету Верховної Ради розглянути можливість скорочення видатків на вибори.

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"Вибори Президента повинні пройти показово чесно та прозоро, щоб ми показали приклад, як в демократичній країні можуть проходити вибори" - наголосив Турчинов.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень". Цією постановою позачергові вибори Президента призначено на 25 травня 2014 року.