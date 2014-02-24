У Запоріжжі активісти вигнали губернатора області з ОДА під крики "Ганьба!"

У Запоріжжі представники Майдану вигнали голову облдержадміністрації Олександра Пеклушенка з апаратної наради ОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в приміщення, де проходила апаратна нарада, яка кожного понеділка традиційно проводиться в будівлі Запорізької облдержадміністрації, після розгляду першого питання "Про підготовку області до посівної кампанії 2014 року", увійшли кілька десятків представників запорізького Майдану.

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Активісти, піднявшись на трибуну, заявили, що Радою Майдану прийнято рішення про відсторонення голови ОДА Пеклушенка від займаної посади і вимагали, щоб він пішов з наради.

Губернатор зі сцени, на якій розташована президіа, спробував виголосити промову - подякувати запорожцям за роботу, але його заплескали і під крики «Ганьба!» випровадили із зали засідань.

Співробітників правоохоронних органів у приміщенні не було помічено.

Зараз в овальному залі будівлі облдержадміністрації проходить засідання Ради запорізького Майдану. За неофіційними даними, нею прийнято рішення, що тимчасово керувати Запорізькою областю буде екс -прокурор Запорізької області Олександр Шацький, який брав активну участь у діяльності запорізької опозиції.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає: телефони членів Ради і самого Шацького не відповідають.

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Водночас прес-служба Запорізької облдержадміністрації сьогодні розмістила на офіційному сайті ОДА інформацію, згідно з якою губернатор перебуває у відрядженні, а керівництво областю здійснює перший заступник губернатора Віктор Ємельяненко.

«Повноваження щодо керівництва регіоном покладені на першого заступника облдержадміністрації Віктора Ємельяненка. Голова запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко перебуває у відрядженні», - йдеться в інформації прес-служби.