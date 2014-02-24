Губернатор Сумщини подав у відставку
До прийняття своєї відставки Яговдик пообіцяв “чесно та сумлінно продовжувати виконувати обов'язки голови ОДА”.
Голова Сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик написав заяву про відставку.
Як передає кореспондент УНІАН, скановану заяву, написану від руки, розповсюдила сьогодні прес-служба Сумської ОДА.
“Повністю усвідомлюючи той факт, що сьогодні ситуація в регіоні залишається напруженою, провладна партія втратила довіру людей, а Президент самоусунувся від виконання своїх обов'язків, залишаюся чесним перед своїм громадянським обов'язком, власною совістю та людьми, виконуючи присягу державного службовця, який обіцяв охороняти інтереси громадян, забезпечувати права та свободи громади, з метою збереження миру, спокою та громадського порядку на Сумщині, прошу звільнити мене з посади голови Сумської ОДА за згодою сторін”, - написав Яговдик.
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Заява написана на ім'я в. о. Президента України Олександра Турчинова.
До прийняття відповідного рішення органами центральної влади Яговдик пообіцяв “чесно та сумлінно продовжувати виконувати обов'язки голови ОДА”.