Губернатор Сумщини подав у відставку

Голова Сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик написав заяву про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, скановану заяву, написану від руки, розповсюдила сьогодні прес-служба Сумської ОДА.

“Повністю усвідомлюючи той факт, що сьогодні ситуація в регіоні залишається напруженою, провладна партія втратила довіру людей, а Президент самоусунувся від виконання своїх обов'язків, залишаюся чесним перед своїм громадянським обов'язком, власною совістю та людьми, виконуючи присягу державного службовця, який обіцяв охороняти інтереси громадян, забезпечувати права та свободи громади, з метою збереження миру, спокою та громадського порядку на Сумщині, прошу звільнити мене з посади голови Сумської ОДА за згодою сторін”, - написав Яговдик.

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Заява написана на ім'я в. о. Президента України Олександра Турчинова.

До прийняття відповідного рішення органами центральної влади Яговдик пообіцяв “чесно та сумлінно продовжувати виконувати обов'язки голови ОДА”.