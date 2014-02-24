Януковича на кораблях та інших об'єктах ЧФ немає - ЗМІ

Раніше в деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Янукович нібито перебуває в Севастополі, в бухті Козача, де дислокується бригада морської піхоти ЧФ, передають РІА «Новости» з посиланням на інформоване військове джерело.

«Ні на кораблях, ні на інших об'єктах ЧФ Януковича немає», - сказав співрозмовник агентства.

Арсен Аваков, на якого парламент України тимчасово поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ, повідомив на своїй сторінці в Facebook, що Янукович оголошений в розшук.

Раніше служба безпеки України заявила, що не володіє інформацією про місцезнаходження Януковича.