Януковича на кораблях та інших об'єктах ЧФ немає - ЗМІ
16:32, 24 лютого 2014Політика
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Віктора Януковича, якого Верховна Рада оголосила відстороненим від посади президента України, на об'єктах і кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) немає.
Януковича на кораблях та інших об'єктах ЧФ немає - ЗМІ
Раніше в деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Янукович нібито перебуває в Севастополі, в бухті Козача, де дислокується бригада морської піхоти ЧФ, передають РІА «Новости» з посиланням на інформоване військове джерело.
«Ні на кораблях, ні на інших об'єктах ЧФ Януковича немає», - сказав співрозмовник агентства.
Арсен Аваков, на якого парламент України тимчасово поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ, повідомив на своїй сторінці в Facebook, що Янукович оголошений в розшук.
Раніше служба безпеки України заявила, що не володіє інформацією про місцезнаходження Януковича.
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