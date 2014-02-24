ВР виділила гроші на президентські вибори

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до додатку №3 до Закону України “Про державний бюджет України на 2014 рік” (щодо видатків на проведення виборів Президента України).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 352 із 376 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідним законом передбачається збільшити видатки споживання загального фонду на 1 965,5 млн грн, у тому числі для ЦВК та визначити у такому обсязі видатки за новою бюджетною програмою 6731040 “Проведення виборів Президента України”.

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Також передбачається зменшити видатки споживання загального фонду Міністерству фінансів України (загальнодержавні витрати) на 1965,5 млн грн за кодом 3511590 “Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів”, - відзначається у пояснювальній записці.

Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.