Країни Євросоюзу висловлюють свою публічну підтримку Україні - Ештон

Країни Європейського Союзу висловлюють свою публічну підтримку Україні.

Про це сказала віце-президент Єврокомісії, високий представник Європейського Союзу у закордонних справах і безпековій політиці Кетрін Ештон під час зустрічі з головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Ештон, «надання необхідних ресурсів дасть можливість виконати намічені плани». «Ми готові підтримати Україну і подати іншим країнам сигнал, що ваша країна не лише вирішує проблеми минулого, а й дивиться уперед», - сказала вона.

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Ештон повідомила, що поклала квіти до місця загибелі громадян України під час трагічних подій останніх днів у Києві і побажала усього найкращого народу України. «Я хочу, щоб він став тим, чим хоче стати, - сказала вона. - А ми підтримаємо і допоможемо вам у будь-який спосіб».

У свою чергу, Турчинов зауважив, що за нинішніх умов глибокої політичної, соціальної та економічної кризи парламентський процес є єдиним демократичним шляхом для винайдення відповідей на невідкладні питання, які ставить перед державою суспільство.

Верховна Рада, за словами Турчинова, має стати головним антикризовим центром, від якого залежить реалізація тих вимог, за які український народ заплатив високою ціною.

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Турчинов підкреслив, що Україна та ЄС повинні невідкладно повернутися до питання підписання Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму між Україною і ЄС. «Продовження Україною курсу на європейську інтеграцію та надання ЄС фінансової допомоги є важливими факторами забезпечення стабільного, демократичного розвитку України», - сказав він.

Турчинов окреслив першочергові завдання та системні реформи в Україні. Головним і першочерговим завданням він назвав створення нового уряду, який дозволить відновити вертикаль управління. Наступним завданням після цього, зазначив він, є відновлення дієвості місцевих органів влади. Також, за його словами, необхідно відновити довіру до міліції, оскільки від цього залежить безпека громадян України.

«Захист громадян - це наш конституційний обов’язок», - підкреслив Турчинов і зазначив, що усі ці заходи дозволять припинити сповзання економіки України та розпочати економічні і соціальні реформи.