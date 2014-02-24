Королевську звільнили з посади міністра соціальної політики
18:16, 24 лютого 2014Політика
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Верховна Рада звільнила Наталію Королевську з посади міністра соціальної політики України.
Королевську звільнено з посади мінкульту
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 319 із 361 народного депутатів, зареєстрованого в сесійній залі.
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Довідка УНІАН. 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович призначив Королевську міністром соціальної політики України.
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