Королевську звільнили з посади міністра соціальної політики

18:16, 24 лютого 2014
Політика
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Верховна Рада звільнила Наталію Королевську з посади міністра соціальної політики України.

Королевську звільнено з посади мінкульту

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 319 із 361 народного депутатів, зареєстрованого в сесійній залі.

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Довідка УНІАН. 24 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович призначив Королевську міністром соціальної політики України.

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