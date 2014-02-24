ВР призначила Гвоздя контролювати діяльність розвідок в Україні
17:53, 24 лютого 2014Політика
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За це рішення проголосували 313 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Депутати призначили Гвоздя уповноваженим за діяльністю розвідок в Україні
Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Віктора Гвоздя уповноваженим з контролю за діяльністю розвідок в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 313 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Гвоздя призначено уповноваженим з контролю за діяльністю Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України та розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону.
Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.
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