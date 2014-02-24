ВР призначила Гвоздя контролювати діяльність розвідок в Україні

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Віктора Гвоздя уповноваженим з контролю за діяльністю розвідок в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 313 з 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожВР призначила Наливайченка на посаду голови СБУ

Гвоздя призначено уповноваженим з контролю за діяльністю Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України та розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.