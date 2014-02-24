У Кременчуці демонтовано два пам'ятники Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, перший монумент стояв на центральній площі міста – площі Перемоги. Демонтувати пам'ятник за допомогою кранів почали близько 14.00. Деякі люди протестували й намагалися перешкоджати демонтажу. А представники влади намагалися пояснити, що демонтаж намічено на завтра, 25 лютого.

Близько 17.30 автокран підняв скульптуру Леніна з постаменту й поклав на землю. Потім її відвезли представники партії «Свобода» в невідомому напрямку.

У міському краєзнавчому музеї повідомили, що цей пам'ятник Леніну в Кременчуці було встановлено 5 листопада 1971 року в рік 400-річчя Кременчука, до дня Жовтневої революції.

Також сьогодні близько 17.00 було демонтовано пам'ятник Леніну, який стояв біля прохідної Крюківського вагонобудівного заводу на вул. Приходька.