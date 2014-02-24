Відновлення співпраці з МВФ буде серед основних завдань нового уряду - Турчинов

Як повідомляє прес-служба Верховної Ради України, під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні.

За словами керівника парламенту, на сьогоднішній день в Україні склалася дуже небезпечна економічна ситуація.

«Причина цього полягає в тому, що в останні роки уряд Януковича - Азарова існував за рахунок запозичених коштів», - сказав він, пояснивши, що таким чином «фактично були порушені економічні пропорції та баланси».

«Крім того, - зазначив Голова Верховної Ради, - політичні репресії та адміністративний терор призвели до того, що з України пішло багато інвесторів».

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Турчинов також наголосив, що після відновлення виконавчої влади як в центрі, так і на місцях, можна буде «почати відновлення економічних процесів, які відбуваються в Україні».

«Одним із основних завдань нового Уряду буде відновлення співпраці з МВФ», - зазначив він.

У свою чергу, присутні на зустрічі дипломати висловили свою підтримку новій владі в Україні.

Зокрема, Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт зазначив, що він уповноважений висловити слова підтримки українському народу від представників міжнародної спільноти.

«Ми схвалюємо ваш план відновлення країни. Це дуже хороша можливість для України стати дійсно демократичною країною», - зазначив він, додавши, що міжнародна спільнота готова надати всебічну підтримку та допомогу українській владі на шляху розбудови країни, йдеться в повідомленні.