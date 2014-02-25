У Соборі Святого Петра в Римі вшанували загиблих Героїв Майдану



Молитовний захід було ініційовано Послом України у Ватикані Тетяною Іжевською за підтримки дипломатів країн Євросоюзу, передає прес-служба "УДАРу".

Захід відбувся у символічному місці – біля так званого «українського вівтаря» із мозаїчними зображеннями Герба України, святої княгині Ольги та святого князя Володимира.

​У молебні за мир, єдність та щасливе європейське майбутнє Української держави, який очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук), взяли участь керівники дипломатичних установ, представники Ватикану, української громади, журналісти.

Після урочистості в Соборі Святого Петра на престолі «українського вівтаря» було встановлено Символічну Свічку в знак вшанування пам’яті Героїв Майдану, які загинули під час трагічних подій на вулицях Києва.