У Брюсселі очікують, що новим прем'єром стане Яценюк

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на прес-конференції під час сесії Європарлапменту у Страсбурзі заявили керівники делегації - голова Комітету у закордонних справах Європарламенту Елмар Брок та віце-голова делегації португальський євродепутат Ана Гомеш.

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"Ми зустрілися з усіма ключовими політичними гравцями коли були у Києві. Ми зустрілися з наступним прем'єр-міністром, яким, ймовірно, буде Яценюк", - сказав Брок.

"Яценюк, найімовірніше, буде наступним прем'єр-міністром тимчасового уряду", - сказала Гомеш, розповідаючи про зустрічі у Києві.

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Делегація Європарламенту з дванадцяти депутатів перебувала у Києві 22 по 24 лютого.