У Росії Дмитра Кисельова звинуватили в необ'єктивному висвітленні Євромайдану

Про це йдеться у рішенні № 98 російської Громадської колегії за скаргами на пресу.

Рішення резюмує розгляд скарги Української комісії з журналістської етики на висвітлення подій "Євромайдану" ведучим програми "Вести недели" Дмитром Кисельовим.

Голова Комісії Володимир Мостовий у своєму зверненні вказував на те, що репортажі про мітинги в Києві відрізняються тенденційно підібраним відеорядом і вирваними з контексту синхронами, що суперечить професійній та чесній журналістиці.

Читайте такожПутін вручив Кисельову орден за застугиУ підсумковому рішенні Громадської колегії за скаргами на пресу спеціально відзначені такі обставини:

- сюжет «Українське віче», сконструйований в логіці підганяння життя під пропагандистську «колодку», підкріплює відібраними кадрами репортажу «установчі» узагальнення ведучого, відрізняється образливо низькою якістю, розрахунком на нерозбірливість, невимогливість, всеїдність інформаційно залежної частини російського суспільства, а також на поширення і закріплення в російському суспільстві в цілому саме цих начал;

- сюжет «Українське віче», не сприяючи зміцненню довіри народів, формує помилковий образ російської журналістики, російської культури, російського суспільства в очах української аудиторії;

- сюжет «Українське віче» може бути визнаний досить типовим, що відповідає «тренду» на підміну аналізу проблем і причин їх виникнення обговоренням і дискредитацією окремих персонажів або груп громадян; на надання аудиторії готових рецептів і ярликів там, де культура демократії і культура журналістики передбачають надання громадянину інформації до роздумів, самостійної оцінки, спільного обговорення.

Нагадаємо, "українські" сюжети Дмитра Кисельова в програмі Вести Недели на каналі Росія 1 вирізнялися тенденційністю, маніпулятівністю та фактичними помилками.