Януковича оголошено в розшук за статтею КК про умисне вбивство

Печерський районний суд Києва виніс постанову про затримання колишнього Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов'язки генерального прокурора України Олег Махніцький.

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"Можу сказати, що повідомлено про підозру колишньому Президенту Віктору Януковичу. Він оголошений в розшук. Стаття - масові вбивства людей, ст.115, ч.1 (умисне вбивство) з обтяжуючими обставинами", - заявив він.