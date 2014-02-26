Державтоінспекції представили нового керівника

Ним став полковник міліції Анатолій Сіренко, передає прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.

Представляючи нового керівника ДАІ України, Березан зазначив, що Сіренко є досвідченим фахівцем, має значний досвід практичної та управлінської роботи саме в Державтоінспекції.

Сіренко почав службу в Державтоінспекції в 1984 році і пройшов шлях від простого інспектора до керівника підрозділу. У різні роки очолював Управління Державтоінспекції Київської області і Києва.

Березан зазначив, що зараз головні завдання працівників органів внутрішніх справ - це охорона громадського порядку, боротьба з корупцією, налагодження діалогу з населенням.

У свою чергу Сіренко зазначив, що він докладе всіх зусиль для виконання завдань, які зараз стоять перед Державтоінспекцією. Головне, впевнений новий керівник ДАІ - це повернення довіри населення до працівників міліції.

Також зараз нагальними питаннями є взаємодія з об'єднаннями громадських активістів та органами місцевого самоврядування для стабілізації ситуації в країні і забезпечення правопорядку.