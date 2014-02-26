Лідер «Оплоту» залишив Україну - Аваков
15:00, 26 лютого 2014Політика
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За інформацією МВС, Жилін поїхав ще 21 лютого.
Аваков: Жилін залишив Україну / oplot.info
Сумнозвісний лідер харківської громадської організації «Оплот» Євген Жилін поїхав з країни у невідомому напряму
Про це під час брифінгу у МВС повідомив в.о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Еспресо.TV.
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За його словами, Жилін поїхав ще 21 лютого. Слідчі дії у Харкові тривають вже другий день.
Нагадаємо, проти Жиліна було порушено кримінальну справу. Раніше він заявляв, що "може поламати людину, і йому за це нічого не буде". Аваков обіцяв "розібратися" із Жиліним ще кілька днів тому.
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