Проти лідера харківського «Оплоту» відкрили кримінальну справу - Аваков

Стосовно лідера харківської громадської організації та бійцівського клубу «Оплот», члени якого брали участь у протистояннях із активістами Євромайдану, Євгена Жиліна відкрито кримінальне провадження.

ЯК передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook написав виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Доповідаю українському народу. Стосовно Євгена Жиліна, лідера харківської організації «Оплот», МВС України порушило кримінальне переслідування по низці статей КК (Кримінального кодексу України– УНІАН). Створена та направлена в Харків спеціальна слідчо-оперативна група», - написав Аваков.

Читайте такожКернес закликає правоохоронців забезпечити порядок у Харкові

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого, на з'їзді в Харкові лідер "Оплоту" Жилін просив озброїти його та активістів його організації.

22 лютого пізно ввечері члени "Оплоту" на двох автомобілях в'їхали у натовп людей, що зібралися на площі Свободи на підтримку Майдану, і побили їх, повідомила «Українська правда» з посиланням місцеве видання АТН. Люди забарикадувалися в облдержадміністрації, серед них відомий український письменник та поет Сергій Жадан.

Після цього в.о. міністра внутрішніх справ Аваков, довкола сутичок у Харкові активістів Євромайдану та членів організації "Оплот" перебуває під контролем МВС.

За його словами, в будівлі Харківської облдержадміністрації перебувають кілька десятків майданівців. Членів "Оплоту" на площі - близько 60 осіб. Їх розділяють близько 130 міліціонерів.