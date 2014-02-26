Активіста Самооборони призначили заступником голови МВС

В. о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков призначив заступника керівника Самооборони Майдану Миколу Велічковича своїм заступником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив, представивши його сьогодні на прес-конференції в Києві.

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За словами Авакова, МВС втілюватиме філософію об'єднання громадських активістів з правоохоронними органами для контролю за їхньою діяльністю, оскільки раніше система МВС була непрозорою структурою.

Також Аваков зазначив, що представники Самооборони Майдану, які хочуть долучитися до цієї роботи, від сьогоднішнього дня можуть подавати свої резюме.

У свою чергу, Велічкович повідомив, що з сьогоднішнього ранку на охорону об'єктів резиденції «Межигір'я» та мисливських угідь екс-президента Віктора Януковича у Сухолуччі залучено, крім загонів Самооборони, підрозділи Внутрішніх військ.