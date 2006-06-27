«Наша Україна» висуватиме на посаду спікера Порошенка

Фракція «Наша Україна» висуватиме на посаду голови Верховної ради Петра ПОРОШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна Тетяна МОКРІДІ повідомила, що таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні фракції.

Вона розповіла, що на засіданні обговорювалось три кандидатури: П.ПОРОШЕНКА, лідера Партії промисловців та підприємців Анатолія КІНАХА та голови Християнсько-демократичного союзу Володимира СТРЕТОВИЧА, однак В.СТРЕТОВИЧ зняв свою кандидатуру.