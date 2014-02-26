Яценюк пообіцяв робочу команду

«В уряді немає жодної людини, яка би йшла за якимось політичними торгами», - сказав він журналістам після оголошення кандидатів до складу уряду зі сцени Майдану, повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

«Такого уряду, який зараз був запрезентований, не було ніколи за всю історію української незалежності. Уперше в історії України уряд формується таким чином», - додав він.

Читайте такожУ Брюсселі очікують, що новим премєром стане Яценюк

«Я можу наперед сказати, яка доля всіх членів Кабміну, - це політичні камікадзе. Казна пуста, у ній боргів - 75 млрд доларів. Загальний обсяг боргових зобов’язань України - 130 млрд доларів. Пенсії не платились в повному обсязі вже більш, ніж місяць, золотовалютні резерви розграбовані. І зараз ми все робимо для того, щоб втримати ситуацію, і ми її втримаємо. У нас варіанту іншого нема», - наголосив Яценюк.

«Вважаю, команда буде робоча», – сказав Яценюк.

Він також повідомив, що завтра буде презентована програма дій уряду: «Вона буде коротка, але чітка. Перше і основне завдання – зберегти і врятувати країну».

Яценюк також зазначив, що планується ліквідувати міністерство доходів і зборів: «Ми не будемо роздувати штати».