Регіони не пропускають до сесійної зали президію

Народні депутати від фракції Партії регіонів не пропускають до сесійної зали тимчасову президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, також депутати-“регіонали” президію, трибуну Верховної Ради та урядову ложу, а також ложу, яку завжди займають судді, омбудсман і сектор, де розміщена система для голосування «Рада».

Крім того, вони також заблокували стільцями вхід в гостьову ложу, де зазвичай сидять в тому числі і судді Конституційного суду під час розгляду питань про їх призначення чи приведення до присяги.

“Регіонали” вимагають виконати їхні умови, висунуті учора в ультиматумі щодо обрання спікера парламенту, керівників комітетів ВР, депутатів-сумісників та інші.