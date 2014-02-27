ЗМІ: Під Сімферополем помічені кілька БТРів
08:52, 27 лютого 2014Політика
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Біля російської бази в Затишному стоять 7 БТРів. Про це Центру журналістських розслідувань повідомило джерело у ВР Криму.
Також кілька БТРів ЧФ РФ помічені в районі Чистенького. За деякою інформацією, нібито для того, щоб посилити охорону об'єктів Чорноморського флоту.
Також стало відомо, що захопники будівлі ВР Криму і Радміну, були в камуфляжній формі з російськими гербами і при повній амуніції. Вони вигнали охорону і поки не висувають жодних вимог.
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