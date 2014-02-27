Стало відомо, хто захопив парламент Криму
09:16, 27 лютого 2014Політика
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Будівлі Верховної ради і Ради міністрів Криму контролюються силами самооборони російськомовного населення.
Також в Криму стихійно формуються загони самооборони російськомовного населення, які спрямовуються до Сімферополя, передає в четвер кореспондент РИА Новости.
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Прапор Росії поставлений над будівлями Ради міністрів і парламенту Криму замість прапора України, поруч з триколором як і раніше майорить прапор Автономної республіки Крим.
Міліціонери перекрили квартал, в якому знаходиться будинок уряду, не можна підходити до будівлі ближче, ніж на 150 метрів.
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