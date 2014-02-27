У будівлі ВР Криму проходить засідання президії – Могильов

У Верховній раді Криму йде засідання президії, на яке зібралися півтора десятки чоловік, спікер автономії Володимир Константинов перебуває в парламенті автономії, порядок денний засідання не відомий, повідомив журналістам голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

Як передає кореспондент УНІАН, за його інформацією, і в уряді, і в парламенті автономії – приблизно, по півсотні людей, які захопили будівлі.

Могильов повідомив також, що підготовлена доповідь для Києва про ситуацію в регіоні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на світанку в Сімферополі невідомі люди в камуфляжі та зі зброєю захопили парламент і уряд Криму. На будівлях підняли прапори Росії. У Сімферополі оголосили вихідний.

У Сімферополі по тривозі піднято весь склад міліції та Внутрішні війська.

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Голова Ради міністрів Криму Могильов в ефірі державного телеканалу закликав до спокою і о 9-й годині почав переговори з тими, хто захопив будівлю. Проте ті відмовилися вести переговори, пославшись на те, що не уповноважені на це.

Раніше вже повідомлялося, що до захопленої будівлі парламенту автономії пропускають депутатів ВР Криму — «для роботи». На думку джерела «Центру журналістських розслідувань», це робиться для того, щоб депутати могли провести сесію і ухвалити якесь рішення щодо статусу Криму.