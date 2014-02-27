ЗМІ: Янукович разом з Пшонкою і Захарченком були помічені у московському ресторані

26 лютого пізно увечері в готелі "Україна" на Кутузовському проспекті в Москві було помічено людину, дуже схожу на екс-президента України Віктора Януковича.

Про це LB.ua повідомили очевидці.

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При цьому повідомляється, що схожий на екс-главу української держави чоловік відпочивав у компанії екс-міністра МВС Віталія Захарченка і екс-генпрокурора Віктора Пшонки.

Нагадаємо, сьогодні Янукович вийшов на зв'язок із світом, зробивши заяву, що як і раніше вважає себе діючим Президентом. При цьому він попросив Росію забезпечити йому безпеку. На що дістав позитивну відповідь.