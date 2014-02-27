Росія вирішила взяти Януковича під свій захист - ЗМІ

Про це РИА Новости заявило джерело у владних структурах Росії.

«У зв'язку з тим, що Янукович звернувся до властей РФ з проханням забезпечити його особисту безпеку, повідомляємо, що це прохання було задоволене на території РФ» - сказало джерело.

Як повідомивляв УНІАН, Віктор Янукович виступив із заявою, в якій повідомив, що як і раніше вважає себе главою України, і попросив Росію забезпечити його безпеку від дій «екстремістів», що захопили владу в країні.

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За його словами, прийняті Верховною Радою рішення нелегітимні, повідомила Lenta.ru з посиланням на «Інтерфакс».

Янукович зазначив, що йому і його соратникам погрожували розправою. Він закликав повернути ситуацію в Україні в правове русло і додав, що вважає себе законним главою держави. «Переконаний, що в цих умовах всі прийняті рішення вже незабаром доведуть свою неефективність і не будуть виконані», - заявив Янукович.

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Відсторонений від влади президент зауважив, що жителі південного сходу України і Криму також не сприймають «безвладдя і фактичне беззаконня в країні».