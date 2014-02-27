В Укрдержреєстрі спростовують захоплення архівів Міністерства юстиції в Києві

Державна реєстраційна служба України повідомляє про роботу в штатному режимі та взаємодію з громадськістю.

«Жодного втручання в роботу або захоплення архівів чи баз даних Міністерства юстиції України або Державної реєстраційної служби України не відбувалося», - йдеться в повідомленні прес-служби Укрдержреєстру, переданому УНІАН.

Читайте такожБудівлю Мін’юсту звільнено – МВС

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, ЗМІ повідомили, що в Києві відбувається захоплення архівів Міністерства юстиції. Невідомі люди в масках - при цьому озброєні - увірвалися до приміщення Мін’юсту на вулиці Марини Раскової і намагаються вилучити архіви відомства.

Про це LB.ua повідомив вірогідний кандидат на посаду міністра юстиції Павло Петренко.

"Це якась провокація, - заявив при цьому Петренко. - Ми зараз розбираємося з тим, що відбувається".

За його словами, на місце події виїхали бійці самооборони Майдану. Як повідомляє Віталій Ярема, до Мін’юсту направлено і загін міліції.