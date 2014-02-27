США уважно стежать за навчанням РФ біля українського кордону - Пентагон

США повністю "підтримують територіальну цілісність України, та чекають такого ж ставлення від інших міжнародних партнерів". Про це заявив за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО міністр оборони США Чак Хейгел, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За словами Хейгела, міністри оборони Росії та США обговорять ситуацію навколо "російських навчань, що проходять поблизу українського кордону". "Я маю намір у найближчі дні обговорити ситуацію з міністром (оборони РФ Сергієм) Шойгу, також у нас проходять консультації наших міністрів закордонних справ, ми з Росією перебуваємо в контакті за іншими каналами. Ми запитуємо російську сторону про їх наміри і плани, - сказав він. - Я ще не бачив всіх повідомлень про ситуацію в Криму, ми стежимо за нею дуже пильно. Поки ми не зрозуміли, що там відбулося, хто за це відповідає, необхідно діяти дуже обережно, не допускаючи ескалації зі всіх сторін".

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"Ми уважно спостерігаємо за веденням російських військових навчань, які розпочалися вчора біля українського кордону", - підкреслив він.

"Ми розраховуємо, що Росія буде утримуватися від будь-яких дій, які можуть бути неправильно інтерпретовані. Ми розраховуємо, що Росія буде залишатися транспарентною у своїх військових навчаннях", - сказав він.