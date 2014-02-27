Ярема: Через корумпованість міліції важко проводити затримання посадовців, які вчинили злочин проти народу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні виступаючи перед громадянами зі сцени на Майдані Незалежності в Києві.

«Сьогодні арешти (винних посадовців - УНІАН) це не проста робота, тому що вся міліція практично паралізована, дуже мало міліціонерів залишилось, які віддані присязі, а ті хто вчинив злочини, вони не уникнуть відповідальності», - сказав Ярема, при цьому він наголосив, що на даний час в українській міліції вже є багато правоохоронців, які очолюють міліцію і які служать народові.

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Також Ярема відзначив, з сьогоднішнього дня міліція переходить на звичайний режим роботи разом із представниками загонів Самооборони Майдану. Окрім того, перший віце-прем’єр-міністр підкреслив, що громадським формуванням, які допомагатимуть міліції, віддано наказ охороняти громадський порядок не маючи масок на обличчях та спецзасобів. В контексті сказаного Ярема підкреслив, що ті особи, які під виглядом представників громадських формувань самооборони буду мати при собі маски, то відповідно вони будуть затримані.

«Це наше спільне рішення (мається на увазі рішення досягнуте між правоохоронними структурами та представниками громадської самооборони – УНІАН). Це не самооборона, це люди, які будуть затримуватися в разі скоєння злочину», - наголосив Ярема.