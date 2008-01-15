Парламент має достроково припинити повноваження кількох депутатів

Комітет з питань регламенту Верховної Ради пропонує на розгляд парламенту проекти постанов про дострокове припинення повноважень 5 народних депутатів.

Про це повідомляє Інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Розглянувши на засіданні заяви народних депутатів України Миколи СИВУЛЬСЬКОГО, Євгена КОРНІЙЧУКА, Сергія БУРЯКА, Михайла ЛІВІНСЬКОГО та Раїси БОГАТИРЬОВОЇ щодо складення депутатських повноважень, комітет прийняв рішення підтримати заяви зазначених народних депутатів України і внести на розгляд Верховної Ради відповідні проекти постанов про дострокове припинення повноважень депутатів.

Як повідомляв УНІАН, М.СИВУЛЬСЬКИЙ очолив Контрольно-ревізійне управління, Є.КОРНІЙЧУКА призначено заступником міністра юстиції, С.БУРЯКА - головою Державної податкової адміністрації, М.ЛІВІНСЬКОГО – керівником апарату прем’єр-міністра, Р.БОГАТИРЬОВУ – секретарем Ради національної безпеки та оборони.