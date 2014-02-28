Депутат ВР Криму: в адмінбудівлях знаходяться "кримські структури, скривджені українською владою"

В адміністративних будівлях Сімферополя перебувають «кримські структури, ображені українською владою», вони прийшли туди на запрошення місцевих депутатів, заявив журналістам парламентарій республіки, лідер Російської громади Криму Сергій Цеков.

Ще один депутат - Володимир Кличніков - стверджує, що в аеропорту Сімферополя не російські військові, як про це пишуть у ЗМІ, а кримські загони самооборони.

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Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну та Верховної ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

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Парламент також призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня.

Із ночі 28 лютого в аеропорту Сімферополя перебуває кілька десятків людей у військовій формі з автоматами. Крім того, в аеропорту присутня група людей із георгіївськими стрічками. Всі вони говорять, що охороняють територію від можливого прибуття "бандерівців" із материкової України.