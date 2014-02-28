ЄС чекає на відповідь України щодо підписання Угоди про асоціацію

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив речник Єврокомісії Олів'є Баї сьогодні на брифінгу.

"Угода про асоціацію з глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі, яка була готова до підписання у листопаді, все ще на столі. Ми віримо, що ця Угода є солідним фундаментом, на якому можна розвивати політичні відносини з Україною і економічну інтеграцію України. Отже, ця Угода на столі. ЄС бажає її підписати з повністю легітимним українським урядом. Важливо додати, що Угоду мають підписувати дві сторони", - заявив Баї.

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"Зараз українська влада має зробити свій суверенний вибір і сказати ЄС, чи бажає підписувати і коли Угоду про асоціацію. Тоді члени ЄС мають знову розглянути це питання і дати свою згоду. Але політично нічого не змінилося з листопада - ми готові підписати Угоду про асоціацію", - додав речник Єврокомісії.

Раніше Єрокомісія і деякі чільні євродепутати наполягали, що Угоду про асоціацію треба підписати після проведення дострокових президентських виборів 25 травня. Однак голова Місії України при ЄС Костянтин Єлисєєв зі свого боку заявив, що Угоду варто підписати до президентських виборів.