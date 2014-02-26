ЄС може підписати угоду про асоціацію після виборів Президента - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю польській Gazeta Wyborcza.

"Угода про асоціацію готова до підписання. Як тільки Україна буде мати демократичний уряд та буде здатною до керування країною, може приїхати до Брюсселя та підписати. Можливо, це повинно статися після травневих президентських виборів, аби підписав лідер з оновленим демократичним мандатом", - сказав він.

Сікорський також назвав три першочергових завдання, котрі необхідно зробити для стабілізації ситуації в Україні: домовитись з МВФ, девальвувати гривню та підняти ціни на газ для населення.

"Нова влада має обмежений час на надзвичайну політику, коли суспільство може ще сприйняти, що винними за такі "жертви" є попередня влада", - сказав польський міністр.

Читайте такожПрезидент Європарламенту: У Євросоюзу й України все найкраще – ще попередуВін також додав, що Росія має всі підстави для того, аби бути незадоволеною ситуацією в Україні.

"Москва може бути незадоволеною, що обіцяла 15 млрд доларів Україні, витратила три, а тим часом Україна повертається на європейський шлях", - відзначив Сікорський.

Як повідомляв УНІАН, відмова попереднього уряду підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом у листопаді минулого року спричинила масові акції протесту, котрі на минулому тижні призвели до зміни влади в Україні.

Верховна Рада, котра відсторонила Віктора Януковича з посади Президента, призначила нові президентські вибори на 25 травня ц.р.