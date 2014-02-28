Янукович: Український народ вирішить бути чи ні Тимошенко в політиці

"Я не знаю, якою буде її доля, чи піде вона на вибори чи ні. Я думаю, що український народ відповість на це питання: бути чи не бути їй в політиці", - відповів Янукович.

"Що стосується кримінальної справи Тимошенко, то її судив український суд. Суд ухвалив рішення...умови її звільнення - це питання, напевно, лежить у площині правовій, юридичній. Було прийнято таке рішення. Я їй не бажав і не бажаю зла. Я завжди публічно говорив про це", - зазначив Янукович.

Він також сказав, що газову угоду з Росією, яку підписала Тимошенко, принесло країні грандіозні збитки.

Крім цього, Янукович розповів, що зустрічався з працівниками спецпідрозділу "Беркут" і вибачився перед ними.