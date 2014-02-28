Янукович закликав нову українську владу схаменутися і припинити безчинства

"Схаменіться і припиніть ці безчинства, будете за це нести відповідальність. Вже зараз кінець відомий. Ніколи народ не погодитися з вами разом жити в такій країні...Тому я хочу сказати: підіть і не допускайте горя і беззаконня в країні", - сказав Янукович, звертаючись до нової української влади.

Він також звернувся до українського народу.

"Перше, хочу попросити вибачення у всіх, хто постраждав і страждає... друге, я все, що зможу, буду робити до кінця свого життя, щоб бути з народом України, а не з цими покидьками і з"бендерівцями", націоналістами", - сказав Янукович на прес-конференції у Ростові-на-Дону. .

Крім цього, він зазначив, що для нього завжди будуть дороги життя тих, хто загинув у сутичках у центрі Києва.

"Я би вклонився, зустрівся би з кожною родиною тих, хто стояв по обидві сторони барикад".