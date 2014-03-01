Постпред РФ в ООН: Росія в Криму діє в рамках угоди про базування ЧФ

Про це заявив постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін, відповідаючи на запитання журналістів про присутність російських військ на півострові, передає ИТАР-ТАСС.

"У нас є угода з Україною про присутність російського Чорноморського флоту в Севастополі, і ми діємо в рамках цих домовленостей", - сказав він за підсумками наради в Раді Безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

Раніше постпред США Саманта Пауер, а також постпред Великобританії Марк Лайалл Грант висловили тривогу з приводу "нарощування присутності" російських військ у Криму і закликали Москву відкликати їх.

Угоди між Москвою і Києвом з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України були підписані президентами Дмитром Медведєвим і Віктором Януковичем в Харкові 21 квітня 2010 року.