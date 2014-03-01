Самопроголошений прем'єр АРК підпорядкував собі силовиків та звернувся по допомогу до Путіна

Нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов тимчасово перепідпорядкував собі силові структури і звернувся за допомогою до Путіна. Про це повідомляє Кримське інформаційне агенство з посиланням на прес-службу Верховної Ради АРК.

В екстреному повідомленні незаконно обраного прем'єра АРК Аксьонова йдеться: "Незважаючи на домовленості, досягнуті з центральною владою, про неприпустимість призначення керівників силових структур без погодження з Верховною Радою АРК, порушенням норм Конституції АРК, затверджені Законом України та Законом України «Про міліцію», вчора, 28 лютого, начальником Главку кримської міліції був призначений Авруцкий Ігор Якович. Дане призначення, а також наявність на території автономії невідомих озброєних груп, бойової техніки і нездатність силових структур, розташованих в АРК, ефективно контролювати ситуацію на території республіки, виникли заворушення із застосуванням вогнепальної зброї".

Нелегітимний прем'єр Криму Аксьонов вказує, що МВС, МНС, флот та інші силові структури тимчасово перейшли до його підпорядкування.

"Враховуючи вищевикладене, я як Голова Ради міністрів АРК, реалізуючи повноваження, покладені на мене ВС АРК, приймаю рішення про тимчасове перепідпорядкування з'єднань, частин, силових структур МВС, МВО, ВС, МНС, флоту, податкової, прикордонників безпосередньо мені", - йдеться в повідомленні.

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Незаконно обраний прем'єр Криму попередив усіх командирів виконувати лише його розпорядження, в іншому випадку їм варто подати у відставку.

"Всім командирам виконувати мої накази і розпорядження. Незгодних прошу залишити службу", - заявив він.

Наостанок самопроголошений прем'єр АРК Сергій Аксьонов звертається до Президента Росії Володимира Путіна для надання допомоги у відновленні спокою на території Криму.

"Враховуючи вищевикладене, розуміючи свою відповідальність за життя та безпеку громадян, я звертаюся до Президента РФ Володимира Путіна про надання сприяння у забезпеченні миру і спокою на території Автономної Республіки Крим", - резюмував нелегітимний голова Ради міністрів АРК.

Як стало відомо пізніше, Росія «не залишить без уваги» звернення нелегітимного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова до президента РФ про надання сприяння у забезпеченні миру і спокою на території автономної республіки. Про це заявили в адміністрації Володимира Путіна у зв'язку із зверненням Аксьонова, передає Лента.ру з посиланням на «Інтерфакс». Хто саме зробив таку заяву, при цьому не уточнюється.