У Харкові розпочався штурм ОДА, де забарикадувалися євромайданівці
14:20, 01 березня 2014Політика
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У Харкові учасники мітингу на підтримку міської влади почали штурм облдержадміністрації, де забарикадувалися прихильники Євромайдана.
Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень молодих людей, велика частина з яких мають георгіївські стрічки, після мітингу в центрі площі Свободи вирушили до ОДА, перед якою стояли близько 100 активістів Евромайдана. Зіткнення почалися з того, що люди з обох сторін стали кидатися камінням і палицями.
Зараз євромайданівців відтіснили всередину будівлі. Кілька людей постраждали
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