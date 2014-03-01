У Харкові розпочався штурм ОДА, де забарикадувалися євромайданівці

Як передає кореспондент УНІАН, кілька сотень молодих людей, велика частина з яких мають георгіївські стрічки, після мітингу в центрі площі Свободи вирушили до ОДА, перед якою стояли близько 100 активістів Евромайдана. Зіткнення почалися з того, що люди з обох сторін стали кидатися камінням і палицями.

Зараз євромайданівців відтіснили всередину будівлі. Кілька людей постраждали