У Донецьку на мітингу вимагали відставки губернатора приїжджі росіяни

Про це заявили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

За інформацією прес-служби, сьогодні на мітинг перед ОДА зібралося понад 10 тисяч людей, щоб висловити своє ставлення з приводу складної політичної ситуації в Україні.

У своєму виступі голова Донецької обласної адміністрації Шишацький чітко висловив свою позицію: «Буду захищати інтереси Донбасу і його жителів. Я за єдину і неподільну Україну! Але я хочу, щоб Донбас поважали. Поважали його самобутність. Ми будемо говорити на російській мові! Ми будемо молитися у наших храмах! Ми будемо шанувати наші традиції, пов'язані з героїчною історією Великої Вітчизняної війни!».

Велика частина людей, що зібралися на площі біля будівлі облдержадміністрації, його підтримувала. Але в лавах мирних мітингувальників було близько 70 осіб з російськими прапорами, які весь час перекрикували виступаючих на мітингу. Коли оголосили хвилину мовчання за загиблими у Києві, з їх боку лунали цинічні вигуки. Коли виступав священик і закликав всіх до миру - були все ті ж бездумні вигуки. Час від часу вони скандували «Беркут! Беркут!», але навіть коли виступав представник цього підрозділу, його теж не слухали і перекрикували, демонструючи тим самим повну неповагу до мешканців донецького регіону, до його духовних цінностей, підкреслено в повідомленні.

Люди, які стоять з ними поруч, стверджували, що це - не жителі Донецької області, а приїжджі туристи» з Росії. «Донецьк - російське місто», - вигукували вони і вимагали відставки губернатора, все-час спотворюючи його прізвище, підкреслено в повідомленні.

Після мітингу глава регіону дав короткий брифінг журналістам. Він ще раз заявив про свою позицію, суть якої в наступному: «Україні не зможе бути без Донбасу, а Донбас без України. Розмови про федералізацію зараз не на часі, тому що країна ослаблена».

Однак Шишацький зазначив, що Донбас буде відстоювати своє законне право говорити російською мовою, відвідувати церкви московського патріархату. Губернатор також вважає, що Донецький регіон має право на розширення повноважень органів місцевого самоврядування, особливо в частині контролю за відрахуванням податків.

Під час брифінгу, який проходив у вестибюлі облдержадміністрації радикально налаштовані учасники мітингу, які прийшли під російськими прапорами, почали кидати предмети, схожі на димові шашки і прориватися в будівлю адміністрації. Їх не пропустили працівники міліції, тоді мітингувальники і зняли з флагштока прапор України і поставили російський триколор.

Щоб не допустити масових зіткнень, люди, що підтримують легітимну регіональну владу, покинули мітинг. Їх вимоги щодо територіальної цілісності України, статусу російської мови та економічної самостійності регіонів регіональна влада підтримує і буде ретранслювати ці вимоги у Верховну Раду.