Завтра ВР може обговорити введення надзвичайного або воєнного стану в Україні - Кошулинський

На завтрашньому засіданні Верховної Ради України може вирішуватися питання ведення надзвичайного чи воєнного стану в України.

Про це у коментарі УНІАН сказав віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський.

Він зазначив, що у разі, якщо РНБО ухвалить рішення «про застосування якогось стану: надзвичайного чи в військового, відповідно, це потрібно буде вирішувати і підтримувати або не підтримувати в сесійній залі».

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«Те, що зараз відбувається, це вже не просто анексія, це вже втручання, це - збройні сили», - наголосив Кошулинський.

Віце-спікер зауважив, що РНБО проводить зараз своє засідання,«постійно практично», а також постійно надходять доповіді із областей щодо подій на місцях.

«Зараз вже не рішення Верховної Ради, зараз є Головнокомандувач, виконуючий обов’язки Президента, - він ухвалює рішення, він говорить про застосування якихось дій, а Верховна Рада підтримує або не підтримує це», - сказав віце-спікер.

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Водночас, відповідаючи на запитання, чому парламент збереться лише завтра, а не вже сьогодні, враховуючи ситуацію в країні, віце-спікер відзначив, що депутати-мажоритарники мають роботу на своїх виборчих округах, і вони роз’їхалися «для того, щоб донести ту останню ситуацію, яка є».

«Вони просто фізично сьогодні, зараз не доїдуть», - сказав Кошулинський і додав, що засідання ВР все ж повинне мати кворум.

Він наголосив, що завтра о 10.00 засідання ВР відбудеться.