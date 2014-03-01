ЗМІ: У Турчинова хочуть залучити до захисту України великий бізнес
22:56, 01 березня 2014Політика
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В.о. президента Олександр Турчинов розглядає питання про призначення на посади губернаторів східних областей крупних місцевих бізнесменів та олігархів.
Про це повідомляють джерела Української правди.
За їх словами, ідея полягає в тому, щоб великий бізнес максимально включився в захист територіальної цілісності України та використав для цього не лише державні, а й наявні у нього приватні ресурси.
Зокрема, діючим керівництвом України вже проведено низку телефонних розмов на цю тему.
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