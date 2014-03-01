ЗМІ: У Турчинова хочуть залучити до захисту України великий бізнес

Про це повідомляють джерела Української правди.

За їх словами, ідея полягає в тому, щоб великий бізнес максимально включився в захист територіальної цілісності України та використав для цього не лише державні, а й наявні у нього приватні ресурси.

Зокрема, діючим керівництвом України вже проведено низку телефонних розмов на цю тему.