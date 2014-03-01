Засідання РБ ООН: США і Британія вважають, що Росія має припинити агресію

23:57, 01 березня 2014
Політика
0 0

Росія повинна припинити військову агресію, і вступити в контакт з українським урядом. 

Також логічним є направити представників ООН і ОБСЄ в Україну, заявили представники США на Раді Безпеки ООН.

Читайте такожВеликобританія памятає, що є гарантом безпеки України

Їх підтримали і представники Великої Британії, які наполягають на проведенні консультацій у межах Будапештського меморандуму, повідомляє Еспресо ТВ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter