Засідання РБ ООН: США і Британія вважають, що Росія має припинити агресію
23:57, 01 березня 2014Політика
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Росія повинна припинити військову агресію, і вступити в контакт з українським урядом.
Також логічним є направити представників ООН і ОБСЄ в Україну, заявили представники США на Раді Безпеки ООН.
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Їх підтримали і представники Великої Британії, які наполягають на проведенні консультацій у межах Будапештського меморандуму, повідомляє Еспресо ТВ.
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