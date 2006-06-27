У Києві на Майдані Незалежності протестують 10 тисяч чоловік

У Києві на Майдані Незалежності близько 10 тис. чоловік беруть участь в акції протесту проти підвищення тарифів на газ, електроенергію, комунальні платежі і послуги транспорту, організованій Федерацією профспілок України.

Як передає кореспондент УНІАН, акція розпочалася близько 10.00.

Учасники акції тримають численні прапори з символікою ФПУ і плакати з гаслами: «Федерація профспілок – за гідне життя людей праці!», “Не дозволимо уряду порушувати наші конституційні права!», «Новим цінам – нові зарплати!».

Як повідомило керівництво Федерації профспілок, планується, що найближчим часом до акції приєднаються ще 10 тис. осіб з різних регіонів України. В цілому планується, що в акції візьмуть участь близько 100 тис. осіб.

ФПУ вимагає відмінити постанову НКРЕ про підвищення ціна на газ і електроенергію; відмінити постанову Кабінету Міністрів України про підвищення удвічі тарифів на енергоносії.

Також профспілки вимагають, щоб сума витрат на житлово-комунальні послуги для трудящих не перевищувала 10% від сукупного сімейного доходу; створити комісію з вивчення нормативів, пропонованих плат за комунальні послуги і вимагати розробити і опублікувати економічно обгрунтовані нормативи споживання енергоносіїв і комунальних послуг; привести тарифи на утримання житла і комунальні послуги у відповідність до відповідних державних методик і стандартів, які, як стверджують профспілки, свідомо замовчуються, забезпечити їх публічність.

Крім того, профспілки вимагають максимально спростити і здешевити систему управління житлово-комунальним господарством; розробити і запровадити диференційовану систему оплати житла і комунальних послуг залежно від їх кількості, якості і сукупного доходу сім`ї; встановити в будинках і квартирах малозабезпечених громадян прилади для обліку витрати газу, холодної і гарячої води за рахунок місцевих бюджетів.

Також ФПУ вимагає, щоб органи міліції і прокуратури провели розслідування фактів необгрунтованого стягування з громадян завищених тарифів на житлово-комунальні послуги в 2004-2006 роках.

Організатори акції заявляють, що в разі невиконання їхніх вимог, акції масового протесту із закликом бойкотувати оплату комунальних послуг за завищеними тарифами проводитимуться надалі.